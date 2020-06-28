В Набережных Челнах на автозаправке загорелся бенозовоз
Утром в воскресенье, 28 июня, в Набережных Челнах на автозаправочной станции, которая находится на Казанском проспекте, загорелся бензовоз. В 10.36 на место были направлены пожарные.
- Горела кабина и колёса КамАЗа, а также разлившееся дизельное топливо, - рассказывают в пресс-службе МЧС Татарстана. - Подразделения ПСЧ-55, ПСЧ-56 и ПСЧ-72 оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться. Полностью пожар был ликвидирован в 10.59.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Отметим, что общая площадь пожара составила порядка 50 "квадратов". В результате ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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