2020-06-28T11:02:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающим жителям Татарстана старше 65 лет продлят больничные по карантину

Изоляция пожилых граждан должна сохраняться на всех этапах снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что Татарстан готов ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, в республике разрешили открыть магазины площадью до 800 “квадратов”, детские лагеря, детские и спортивные площадки. Кроме того, возобновляются маршруты туристических автобусов.

Несмотря на все это, пожилым людям по-прежнему рекомендовано находиться в самоизоляции, так как вероятность заражения граждан COVID-19 все еще есть. Поэтому работающим жителям Татарстана старше 65 лет продлят больничные по карантину.

- Ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Новый период карантина будет распространяться на тех, кто продолжил соблюдать режим самоизоляции с 15 по 28 июня, - отметила глава пресс-службы президента региона Лилия Галимова. - Для оформления такого листка нетрудоспособности не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Необходимо лишь согласовать со своим работодателем нахождение на самоизоляции. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные по карантину оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане иномарка на высокой скорости съехала в кювет: погиб водитель
В июля жителей Татарстана ждет два дополнительных выходных дня
В Татарстане столкнулись "БМВ" и "ВАЗ 2114": на месте аварии скончались два человека
В Набережных Челнах на автозаправке загорелся бенозовоз
Работающим жителям Татарстана старше 65 лет продлят больничные по карантину
За сутки в Набережных Челнах упали сразу два строительных крана
"Здесь я сам чувствую себя молодым": Президент Татарстана осмотрел крупнейший в России экстрим-парк
Дождь, град и сильный ветер: прогноз погоды в Татарстане на 28 июня
"Мне нужны деньги и твой телефон": 17-летний парень избил прохожего около его дома
Защитник "Ак Барса" перешел в "Торпедо"
Не заподозрил подвоха: житель Татарстана перевел "сотрудникам банка" 240 тысяч рублей
Чат-бот по поиску участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ запустили в Татарстане
Мучал кашель, было трудно дышать: у татарстанца подозревали коронавирус, но оказалась куриная кость в бронхе
Испугался и запер машину в гараже: Житель Ульяновской области насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места аварии
У "Динамо" три новых соперника в суперлиге: Что это за команды?
Гидрометцентр Татарстана: Холодная погода сохранится до 1 июля 2020 года
Голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020 в Татарстане: в первый день почти 73% высказались «За»
В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом
Кто виноват, что в 11 районах Татарстана статистика по заболеванию коронвирусом выше среднереспубликанской
На 27 июня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
Деточкин отдыхает: в Казани вместе с машиной украли и гараж
Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать?
На автодороге Казань-Шемордан КАМАЗ протаранил легковушку: три человека погибли
Пожар в казанском поселке на 120 квадратных метров: пострадал один человек
Власти Татарстана пока не называют конкретную дату второго этапа снятия ограничений