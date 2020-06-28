28 Июнь 2020 2020-06-28T11:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно, что Татарстан готов ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, в республике разрешили открыть магазины площадью до 800 “квадратов”, детские лагеря, детские и спортивные площадки. Кроме того, возобновляются маршруты туристических автобусов.

Несмотря на все это, пожилым людям по-прежнему рекомендовано находиться в самоизоляции, так как вероятность заражения граждан COVID-19 все еще есть. Поэтому работающим жителям Татарстана старше 65 лет продлят больничные по карантину.

- Ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Новый период карантина будет распространяться на тех, кто продолжил соблюдать режим самоизоляции с 15 по 28 июня, - отметила глава пресс-службы президента региона Лилия Галимова. - Для оформления такого листка нетрудоспособности не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Необходимо лишь согласовать со своим работодателем нахождение на самоизоляции. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные по карантину оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования России.

ИСТОЧНИК KP.RU