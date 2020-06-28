За сутки в Набережных Челнах упали сразу два строительных крана
В субботу, 27 июня, в Набережных Челнах упало сразу два башенных строительных крана. Первый - в 34 комплексе, второй - на проспекте Набережночелнинский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Известно, что оба крана высотой 60 метров. Строительные работы на момент их падения не производились. Никто из людей не пострадал. Строения, находившиеся рядом, также не повреждены.
О причинах произошедшего официально не сообщается. Однако возможно, что падению кранов поспособствовал сильный ветер, который накануне обрушился на республику.
ИСТОЧНИК KP.RU
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