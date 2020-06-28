Сильный ветер в Татарстане стал причиной повреждения 15 деревьев и кровли двух зданий
В субботу, 27 июня, на Татарстан обрушился сильный ветер, дождь и даже град. Известно, что непогода стала причиной падения нескольких деревьев и кровли зданий.
Так, в 18.15 в Чистополе у дома №59 на улице Красноармейская дерево упало на припаркованный автомобиль. С 18.20 до 19.10 в республике ветром было повреждено еще 14 деревьев в Зеленодольском, Высокогорском и Альметьевском районах, а также в Казани.
В 21.00 в Бавлах на улице Энегльса ветер снес кровлю многоквартирного жилого дома №54. В МЧС региона сообщают, что жизнедеятельность граждан нарушена не была - у здания имеется мягкая кровля. Также досталось и кровли детского сада “Березка” на улице Вахитова в Кукморе.
К счастью, во всех случаях никто из людей не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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