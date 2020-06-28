В Татарстане иномарка на высокой скорости съехала в кювет: погиб водитель
В субботу, 27 июня, на 10 километре автодороги Азнакаево - Тумутук - Кук Тяка произошла смертельная авария. Примерно в 21.15 с трассы в кювет съехал автомобиль "Фольксваген". Его 33-летний водитель не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением иномаркой.
От полученный травм мужчина скончался на месте.
Напомним, накануне в Татарстане произошло еще одно ДТП с погибшими. В Тукаевском районе водитель автомобиля "БМВ", по предварительным данным, выехал на встречку, где столкнулся с "четырнадцатой". Скончались водитель и пассажир отечественной легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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