В Татарстане иномарка на высокой скорости съехала в кювет: погиб водитель

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:16:47+03:00

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В субботу, 27 июня, на 10 километре автодороги Азнакаево - Тумутук - Кук Тяка произошла смертельная авария. Примерно в 21.15 с трассы в кювет съехал автомобиль "Фольксваген". Его 33-летний водитель не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением иномаркой.

От полученный травм мужчина скончался на месте.

Напомним, накануне в Татарстане произошло еще одно ДТП с погибшими. В Тукаевском районе водитель автомобиля "БМВ", по предварительным данным, выехал на встречку, где столкнулся с "четырнадцатой". Скончались водитель и пассажир отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU