Дождь, град и сильный ветер: прогноз погоды в Татарстане на 28 июня
Днем температура воздуха не поднимется выше 22 градусов тепла
Осадки ожидаются как ночью, так и днем.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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28 июня на территории Татарстана будет пасмурная погода. Так, на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами сильные; в отдельных районах гроза; локально град. Днем местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный: ночью 7-12 м/с, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, днем 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU