2020-06-27T17:25:49+03:00
Общество

Дождь, град и сильный ветер: прогноз погоды в Татарстане на 28 июня

Днем температура воздуха не поднимется выше 22 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
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Осадки ожидаются как ночью, так и днем.Осадки ожидаются как ночью, так и днем.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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28 июня на территории Татарстана будет пасмурная погода. Так, на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами сильные; в отдельных районах гроза; локально град. Днем местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный: ночью 7-12 м/с, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, днем 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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