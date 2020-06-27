Испугался и запер машину в гараже: Житель Ульяновской области насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места аварии

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:05:19+03:00

Его смогли вычислить уже на следующий день

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В ночь с 24 на 25 июня на автодороге Ишеевка – Салмановка произошла авария. Легковушка сбила велосипедиста. В результате аварии 42-летний велосипедист погиб на месте ДТП, а вот водитель легковушки с места происшествия скрылся. Впрочем, на месте аварии злоумышленник оставил улики.

- При осмотре места происшествия полицейские обнаружили автомобильное зеркало бокового вида. Нанесенная на зеркало маркировка показала, что оно является комплектующей частью автомашины «Хонда Аккорд» предположительно 1990 – 1993 годов выпуска, - рассказали в пресс-службе МВД области.

В итоге полицейские установили транспортное средство, предположительно участвующее в ДТП, и его владельца. Им оказался 37-летний житель деревни Салмановка Ульяновского района Ульяновской области. «Хонда Аккорд» была обнаружена в его гараже с характерными повреждениями.

Мужчина пояснил, что накануне поздним вечером 24 июня возвращался домой на автомобиле, сбил велосипедиста и, испугавшись, уехал. Автомашину он закрыл в гараже, а на утро никому ничего не сказал, ушел на работу. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU