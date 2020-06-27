У "Динамо" три новых соперника в суперлиге: Что это за команды?

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:34:31+03:00

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В следующем сезоне женской волейбольной суперлиги выступят не 12 команд, как это было раньше, а сразу 14. Такое решение приняла Всероссийская Федерация волейбола. Элитный дивизион пополнили две лучшие команды Высшей лиги "А" - "Липецк" и тульская "Тулица". Кроме того, бронзовый призер "вышки" нижегородская "Спарта" так же получила место в суперлиге, заменив "Сахалин", которому урезали финансирование.

"Липецк" уже выступал в элитном дивизионе под названиями "Магия", "Стинол" и "Индезит". Наивысшим достижением стало 4 место в суперлиге в сезоне 2000/2001. Тогда команду тренировал нынешний наставник "Динамо" Ришат Гилязутдинов. Липчанки выступали в элите до сезона 2009/2010. Спустя три года команда вновь добилась права выступать в элите отечественного волейбола, но из-за финансовых проблем была вынуждена сняться с турнира после двух стартовых туров. "Липецк" был переведен в первую лигу, но за два года смог вернуться в высшую лигу "А", где и выступал до настоящего момента. В минувшем сезоне "Липецк" стал победителем высшей лиги "А".

В активе "Тулицы" также есть время выступления в суперлиге. В начале нулевых команда с родины самоваров четыре сезона провела в суперлиге. Наивысшим достижением стало 7 место. В 2009 году команда прекратила свое существование. Однако в 2016 году команду возродили. В минувшем сезоне "Тулица" стала второй в высшей лиге "А".

А вот нижегородская "Спарта" - дебютант суперлиги. Наивысшим достижением клуба стало первое место в высшей лиге "А" по итогам сезона 2018/2019. Однако попасть в суперлигу команда не смогла, уступив в переходных матчах саратовскому "Протону".

Следующий чемпионат в женской суперлиге пройдет с 19 сентября по 6 марта. "Финал шести" стартует 28 марта. Отметим, что в течение двух сезонов из суперлиги не будут вылетать команды по спортивному принципу.

ИСТОЧНИК KP.RU