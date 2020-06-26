2020-06-26T18:55:04+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020 в Татарстане: в первый день почти 73% высказались «За»

Всего 25 июня на избирательные участки пришли 12% от всего электората республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ, как и по всей стране, стартовало и в Татарстане. Свой выбор можно сделать с 25 июня по 1 июля включительно.

По данным Центризбиркома Татарстана, в первый же день – 25 июня, голоса отдали 12% электората республики. Это 357 599 человек.

При этом, опять же по данным регионального Центризбиркома, по экзит-поллу 72,9% проголосовавших татарстанцев все же одобрили пакет поправок в Конституцию РФ.

Отметим, что ранее для этого Центризбирком Татарстана получил более 2,9 миллиона бюллетеней. Часть участков - в основном те, что расположены на территории детских садов - организовали на открытом воздухе.

Везде будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. На входе голосующим выдают перчатки, маски, стоят санитайзеры. У всех дистанционно измеряют температуру. Также вручают ручки и лажные салфетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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