2020-06-26T15:14:37+03:00
Происшествия

Деточкин отдыхает: в Казани вместе с машиной украли и гараж

В том, что он переплюнул трюк из кинофильма «Берегись автомобиля», подозревается местный житель
Олег ЛУГОВОЙ
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Подозреваемый был найден и задержан.Подозреваемый был найден и задержан.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейским Казани произошедшая ситуация явна напомнила знаменитый кинофильм «Берегись автомобиля».

Там главный герой Юрий Деточкин ради того, чтобы похитить машину, поднял краном металлический гараж, в котором она стояла.

Похожая история произошла и в Казани. Хотя тут все было более прозаично – деньги в детдома никто перечислять не собирался.

Началось с того, что в полицию города обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли не только автомобиль ВАЗ-2106, но и металлический гараж, в котором стояла машина. Все это добро досталось казанцу по наследству от деда и находилось в частном секторе на улице Морозова. Сума причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей. По данным фактам исчезновения автомобиля и гаража были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Для начала полицейские установили, что потерпевший долгое время не пользовался своим наследством, а после и вышли на след подозреваемого. Им оказался местный 24-летний житель. Парень не стал отпираться и рассказал, что во время прогулки заприметил гараж, дверь которого была приоткрыта. Он заглянул внутрь и увидел автомобиль. Тогда-то подозреваемый и решил похитить его.

Для этого он обманом вызвал эвакуатор и увез на нем машину в металлолом. Спустя некоторое время такой же трюк молодой человек проделал и с металлическим гаражом, за который, к слову, в итоге получил 7 тысяч рублей.

- Расследование уголовных дел продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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