В Татарстане породистая собака растерзала ребенку лицо: возбуждено уголовное дело

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:21:53+03:00

По предварительным данным, хозяйка выгуливала свою собаку без поводка и намордника. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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История с нападением американской акиты на 11-летнюю девочку в Набережных Челнах получила логичное продолжение. По данному факту в следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

Напомним, сообщение об этом сначала появилось в соцсетях. Данной информацией тут же заинтересовались в прокуратуре, и ее сотрудники начали проверку. В итоге была установлена хозяйка собаки – ею оказалась 45-летняя местная жительница.

На данный момент следователям удалось восстановить примерную картину произошедшего. Так, по их версии, 25 июня рано утром около остановки «Горсеть» к 11-летней девочки подбежала собака и укусила ее за подбородок. Школьница от боли и шока потеряла сознание. Хозяйка животного, увидев, что произошло, тут же вызвала «скорую» и позвонила родителям ребенка.

Пострадавшую от породистой собаки школьницу госпитализировали в местную больницу, где ей провели срочную операцию на лице.

- По предварительным данным, женщина гуляла с собакой породы американская акита без поводка. Кроме того, на собаке не было намордника. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU