Из-за строительства новой линии метро в Казани меняют схему движения ряда автобусов

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:51:41+03:00

Речь об участки от будущей станции «Ул.Ю.Фучика» до «Ул.Академика Сахарова»

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С 1 июля в Казани меняется схема движения ряда автобусов. Как сообщили в городском комитете по транспорту, это связано с работами по строительству второй линии метро на участке от будущей станции «Ул.Ю.Фучика» до «Ул.Академика Сахарова».

Так, автобусы №№30, 31, 77 будут ходить в прямом направлении по проспекту Победы, улицам Минская, Ю.Фучика и далее по маршрутам.

Кроме того, вплоть до 19 июля автобусы №№5, 34, 46 и 63 будут следовать в обратном направлении по проспекту Победы, улицам С.Ахтямова, Н.Жиганова, проспекту А.Камалеева, улице Академика Сахарова и далее снова по прежним маршрутам.

Также до 19 июля по-другому будут ходить автобусы №45 и №89: в обратном направлении по проспекту Победы, улицам Закиева, Ю.Фучика и далее по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU