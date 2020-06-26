Из-за строительства новой линии метро в Казани меняют схему движения ряда автобусов
С 1 июля в Казани меняется схема движения ряда автобусов. Как сообщили в городском комитете по транспорту, это связано с работами по строительству второй линии метро на участке от будущей станции «Ул.Ю.Фучика» до «Ул.Академика Сахарова».
Так, автобусы №№30, 31, 77 будут ходить в прямом направлении по проспекту Победы, улицам Минская, Ю.Фучика и далее по маршрутам.
Кроме того, вплоть до 19 июля автобусы №№5, 34, 46 и 63 будут следовать в обратном направлении по проспекту Победы, улицам С.Ахтямова, Н.Жиганова, проспекту А.Камалеева, улице Академика Сахарова и далее снова по прежним маршрутам.
Также до 19 июля по-другому будут ходить автобусы №45 и №89: в обратном направлении по проспекту Победы, улицам Закиева, Ю.Фучика и далее по маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU