В Татарстане во время ночного пожара погиб один человек
Частный дом в селе Шланга Дрожжановского района республики загорелся ночью, 26 июня. Когда очевидцы в 2.06 заметили пламя, оно уже полностью объяло деревянное строение.
На вызов приехало сразу несколько пожарных расчетов. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Глава местного сельсовета рассказал, что в доме может находиться 43-летний хозяин. Но зайти в горящий дом уже никто не смог. Пламя угрожало перекинуться на надворные постройки. Их удалось защитить от огня, а дом сгорел полностью.
Во время разбора завалов нашли обгоревшее тело хозяина.
- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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