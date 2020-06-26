В Татарстане во время ночного пожара погиб один человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:26:58+03:00

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Частный дом в селе Шланга Дрожжановского района республики загорелся ночью, 26 июня. Когда очевидцы в 2.06 заметили пламя, оно уже полностью объяло деревянное строение.

На вызов приехало сразу несколько пожарных расчетов. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Глава местного сельсовета рассказал, что в доме может находиться 43-летний хозяин. Но зайти в горящий дом уже никто не смог. Пламя угрожало перекинуться на надворные постройки. Их удалось защитить от огня, а дом сгорел полностью.

Во время разбора завалов нашли обгоревшее тело хозяина.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU