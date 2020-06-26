2020-06-26T11:06:07+03:00
Общество

В Чувашии нашли пенсионера, который пропал в лесу

О судьбе 73-летнего Станислава Львова ничего не было известно с 23 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии завершили поиски 73-летнего Станислава Львова из деревни Карабай-Шемурша. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, ушел в лес и пропал еще 23 июня. Двое суток о его местонахождении ничего не было известно. Все это время его искали родные, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние сообщили, что мужчина найден живым. Где он находился все это время, почему не выходил на связь с близкими и как теперь себя чувствует, не уточняется.

Напомним, в Чувашии до сих пор ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву из СНТ "Дубрава", которая пропала еще 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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