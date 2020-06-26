В Чувашии нашли пенсионера, который пропал в лесу
В Чувашии завершили поиски 73-летнего Станислава Львова из деревни Карабай-Шемурша. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, ушел в лес и пропал еще 23 июня. Двое суток о его местонахождении ничего не было известно. Все это время его искали родные, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Именно последние сообщили, что мужчина найден живым. Где он находился все это время, почему не выходил на связь с близкими и как теперь себя чувствует, не уточняется.
Напомним, в Чувашии до сих пор ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву из СНТ "Дубрава", которая пропала еще 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU