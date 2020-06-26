2020-06-26T10:28:07+03:00
Происшествия

В Татарстане американский акита разорвал лицо 11-летней девочки

По данному факту проводится прокурорская проверка
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия девочку увезли в больницу на срочную операцию.С места происшествия девочку увезли в больницу на срочную операцию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В соцсетях появилось сообщение о том, что в Набережных Челнах в 8.15 на остановке "Горэлектросеть" в поселке ЗЯБ на 11-летнюю девочку напала собака. Пес породы "американский акита" находился на поводке, но без намордника. Хозяка не смогла удержать своего питомца. Животное вцепилось в ребенка и разорвало зубами ему лицо. Изрядно потрепав девочку, собака потеряла к ней всякий интерес. Тогда-то хозяйка вместе с ней и поспешила скрыться с места происшествия.

- Надзорное ведомство с привлечением полиции выяснит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям владельца собаки, в том числе на предмет наличия признаков уголовного преступления, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

К слову владелица американского акита, который напал на ребенка, уже установлена - это 45-летняя местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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