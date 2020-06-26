2020-06-26T10:03:41+03:00
Происшествия

В Чебоксарах за пытки утюгом осудили трех мужчин, в том числе несовершеннолетнего

Свою жертву они скинули в погреб и ушли
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленников осудили за пытки утюгомЗлоумышленников осудили за пытки утюгомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Суд признал виновными трех мужчин - 24-летнего жителя деревни Сятракасы Чебоксарского района и двух его родственников в возрасте 30-ти и 17-ти лет. Они признаны виновными "Незаконном проникновение в жилище", "Умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Угрозе убийством", "Краже" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". Старшие злоумышленники - 24-х и 30-ти летний, отправятся в колоию строго режима на 6 лет и 3 года соответственно, а 17-летнему подростку дали время подумать о своем проступке на свободе - осудили к 1 году лишения свободы условно.

Во время следствия и суда было доказано, что они в новогоднюю ночь в Чебоксарах залезли в дом, где вместе с супругом проживала бывшая девушка одного из них. Но хозяев дома не было, там гостил только их 40-летний знакомый. Пьяная троица жестоко избила гостя, в том числе ремнем и стулом, связали и выясняли, куда уехали супруги. Их гостя пытали, прижигая голову раскаленным утюгом. Вот только потерпевший ничего не знал.

Мужчину даже душили ремнем от брюк, угрожали зарезать. Но, поняв, что их жертва действительно ничего не знает, злоумышленники сбросили мужчину в открытый погреб и ушли. Через некоторое время потерпевший смог выбраться наружу и уйти к себе домой.

Вскоре троицу задержали и на время следствия старших злоумышленников отправили под арест. Несовершеннолетний оставался под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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