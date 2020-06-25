В Чувашии огласили приговор насильнику, который вернулся к своей жертве и снова над ней надругался

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:21:08+03:00

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Изнасилование и насильственные действия сексуального характера – во всем этом признали виновным 52-летнего жителя Шумерлинского района. Мужчину приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Во время суда выяснилось, что совершенное мужчина ни что иное как рецидив. Семь раз привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина еще в 2009 году получил срок за изнасилование своей односельчанки.

Вернувшись на свободу мужчина, видимо, не мог спокойно жить. Несмотря на то, что еще в 2019 году над осужденным уже был установлен административный надзор, 6 марта он по пьяни заявился к своей жертве. К этому времени женщина стала пенсионеркой.

Мужчина напал на 65-летнюю женщину и снова ее изнасиловал, а также надругался над ней. Потерпевшей удалось сбежать от насильника и заявить на него в полицию. Вскоре мужчину задержали

- Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU