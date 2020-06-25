Житель Казани, гулявший в купальнике на улице, получил 7 лет колонии за развращение детей

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:39:47+03:00

Среди его жертв - восемь девочек в возрасте от 10 до 13 лет

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана вынесли приговор 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным по уголовной статье "Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста". Согласно решению суда, казанец должен будет провести в колонии общего режима 7 лет.

Среди жертв развратника - восемь девочек в возрасте от 10 до 13 лет. Все они во время допросов рассказывали о том, что с 2017 по 2019 год в своей квартире мужчина совершал с ними развратные действия сексуального характера. Но насилия к девочкам он не применял.

Выяснилось, что осужденный отличался интересными привычками - мужчина ходил дома в женском купальнике и порой гулял в нем и на улице.

- Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU