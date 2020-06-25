В Набережных Челнах с могилы ветерана Великой Отечественной войны украли ограду, а на другой устроили дорогу
В соцсетях появились жалобы на кладбища Набережных Челнов. Так, в одном случае на свежей могиле устроили дорогу, а во втором с места захоронения ветерана Великой Отечественной войны украли ограду. Это не осталось без внимания прокуратуры.
- Организация похоронного дела на территории города осуществляется на основании локального нормативного акта. В документе, в числе прочих, предусмотрен запрет на присвоение чужого имущества, его перемещение и другие самоуправные действия. Таким образом, местные власти не выполнили свои обязанности по надлежащему содержанию мест захоронения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
По результатам проверки надзорное ведомства внесла в адрес руководителя Исполкома Набережных Челнов представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В том же документе было указано на бездействие местных властей, которое привело к проезду машин по свежей могиле.
В то же время по факту похищения ограды с могилы ветерана в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». На данный момент ограда там, как и на еще двух местах захоронения, уже восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU