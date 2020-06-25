2020-06-25T15:38:25+03:00
Общество

“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты

Роспотребнадзор Татарстана в очередной раз просит горожан воздержаться от подобных походов
Алина ГАБДУЛИНА
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Контроль за купанием в неподготовленных для этого местах осуществляет полиция.Контроль за купанием в неподготовленных для этого местах осуществляет полиция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минувшие выходные в Татарстане были довольно жаркими. Вероятнее всего именно это подтолкнуло казанцев отправиться на озере Лебяжье. При этом они только загорали, но и купались. И это при том, что пляжи в городе официально еще не открыты.

- Для такого отдыха еще рановато. На сегодня пляжи закрыты, запрещено купание, ни один пляж не получил санитарно-эпидемиологического заключения, это и понятно, поскольку все места массового отдыха будут доступны для граждан на третьем этапе (снятие ограничений, введенных из-за коронавируса - Ред.), сейчас мы на втором, - заявила журналистам глава Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Она заметила, что контроль за купанием в неподготовленных для этого местах осуществляет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты
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