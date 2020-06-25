В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:32:15+03:00

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Во вторник, 23 июня, 73-летний житель деревни Карабай-Шемурша Станислав Львов отправился в лес. С тех пор о его местоположении ничего не известно, а прошло уже двое суток.

Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", отмечая, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Станислав Александрович ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и синие глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные брюки и черные резиновые сапоги. С собой у мужчины был пакет.

Просим всех, кто видел Станислава Львова, сообщить об этом по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU