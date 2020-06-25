Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Казанский "Рубин" мог пополнить состав опытным бразильским нападающим. Речь идет о Вагнере Лаве. 36-летний игрок считается одним из лучших легионеров в истории российского футбола. Он долгое время выступал за ЦСКА, став настоящей легендой клуба.
После отъезда из России он играл во Франции, в Турции, а в последнее время играл на родине за "Коринтианс". После завершения контракта с клубом Вагнер задумался о возвращении в Европу.
Основным претендентом на бразильца назывался все тот же ЦСКА. Казалось, что вопрос с переходом уже решен. Однако стороны так и не договорились. В итоге бразилец отправился в казахстанский "Кайрат". Меж тем, стало известно, что на Вагнера претендовал еще и казанский "Рубин". Об этом сообщил журналист RT Фабио Алейшо.
- Вагнер уже почти перешёл в ЦСКА, сделка сорвалась буквально в последний момент. Именно тогда "Кайрат" решил этим воспользоваться и сделать предложение. Именно там свою карьеру завершил Андрей Аршавин. Контракт Вагнера с "Кайратом" подписан до конца декабря. Им также интересовался "Рубин", чей главный тренер Леонид Слуцкий любит Вагнера. Но в России для Вагнера существует только ЦСКА. Шансы на то, что он закончит карьеру в «армейском» клубе, ещё есть», – цитирует Алейшо Championat.com.
ИСТОЧНИК KP.RU