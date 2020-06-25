2020-06-25T13:50:15+03:00
Спорт

Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"

Один из лучших легионеров в истории российского футбола мог перебраться в Казань, но предпочел другой вариант
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Championat.com.Фото: Championat.com.
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Казанский "Рубин" мог пополнить состав опытным бразильским нападающим. Речь идет о Вагнере Лаве. 36-летний игрок считается одним из лучших легионеров в истории российского футбола. Он долгое время выступал за ЦСКА, став настоящей легендой клуба.

После отъезда из России он играл во Франции, в Турции, а в последнее время играл на родине за "Коринтианс". После завершения контракта с клубом Вагнер задумался о возвращении в Европу.

Основным претендентом на бразильца назывался все тот же ЦСКА. Казалось, что вопрос с переходом уже решен. Однако стороны так и не договорились. В итоге бразилец отправился в казахстанский "Кайрат". Меж тем, стало известно, что на Вагнера претендовал еще и казанский "Рубин". Об этом сообщил журналист RT Фабио Алейшо.

- Вагнер уже почти перешёл в ЦСКА, сделка сорвалась буквально в последний момент. Именно тогда "Кайрат" решил этим воспользоваться и сделать предложение. Именно там свою карьеру завершил Андрей Аршавин. Контракт Вагнера с "Кайратом" подписан до конца декабря. Им также интересовался "Рубин", чей главный тренер Леонид Слуцкий любит Вагнера. Но в России для Вагнера существует только ЦСКА. Шансы на то, что он закончит карьеру в «армейском» клубе, ещё есть», – цитирует Алейшо Championat.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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