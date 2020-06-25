«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:20:14+03:00

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Именно 25 июня 1920 года Временному ревкому была передана полная власть в соответствии декрета ВЦИК и Совнаркома РСФСР о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики (ТАССР). С этим 100-летним юбилеем жителей республики поздравил президент России Владимир Путин.

- Сердечно поздравляю вас с большим, знаменательным юбилеем – 100-летием Республики Татарстан. Многонациональный Татарстан искренне гордится своим значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры, образования. И конечно, тем, что подарил нашей стране и миру блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, учёных и музыкантов, авторитетных общественных и религиозных деятелей. Сегодня Республика Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров. Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьёзным вызовом. Желаю вам новых достижений, благополучия и всего самого доброго, - говорится в обращении Главы государства.

В этот четверг с поздравлением в честь 100-летия образования ТАССР выступил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. В Год памяти и славы мы преклоняем головы перед боевым и трудовым подвигом татарстанцев в годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны всем поколениям татарстанцев, внесшим весомый вклад в становление и развитие родной республики. С праздником, дорогие друзья! Мира, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким! – обратился Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU