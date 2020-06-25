2020-06-25T11:03:10+03:00
Общество

В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля

Этим рейсом из Москвы в столицу Татарстана в числе других пассажиров прилетела семья татарского поэта и помощник президента России Игорь Левитин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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24 июня в аэропорту Казани приземлился не совсем обычный самолет. Воздушной судно, прилетевшее из Москвы, назвали в честь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В числе его первых пассажиров были дочь, внучка и правнуки поэта, а также помощник президента России Игорь Левитин.

Самолет в торжественной обстановке встретил президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

- Муса Джалиль - это герой не только для Татарстана, но и всей страны. Память о его подвиге должна жить вечно, - подчеркнул Рустам Минниханов.

Напомним, что именно глава республики выступил к авиакомпании с предложением назвать один из самолетов именем татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Эту инициативу поддержали и в Минтрансе России. В итоге был выбрано судно семейства Airbus A320.

ИСТОЧНИК KP.RU

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