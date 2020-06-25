В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
24 июня в аэропорту Казани приземлился не совсем обычный самолет. Воздушной судно, прилетевшее из Москвы, назвали в честь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
В числе его первых пассажиров были дочь, внучка и правнуки поэта, а также помощник президента России Игорь Левитин.
Самолет в торжественной обстановке встретил президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
- Муса Джалиль - это герой не только для Татарстана, но и всей страны. Память о его подвиге должна жить вечно, - подчеркнул Рустам Минниханов.
Напомним, что именно глава республики выступил к авиакомпании с предложением назвать один из самолетов именем татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Эту инициативу поддержали и в Минтрансе России. В итоге был выбрано судно семейства Airbus A320.
ИСТОЧНИК KP.RU