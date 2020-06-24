Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:16:22+03:00

Для чего ему потребовалось животное, пока не ясно

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22 июня в в полицию обратился 68-летний пенсионер, проживающий в селе Кудажлейка Барышского района Ульяновской области. Он написал заявление о хищении принадлежащей ему лошади.

Найти подозреваемого в совершении преступления для полицейских проблемой не стало. Злоумышленником оказался 46-летний безработный мужчина, проживающий в одном из соседних сел.

Полицейские предварительно установили, что злоумышленник, знал о месте содержания домашнего животного и, с целью его хищения, приехал в населенный пункт ночью на попутной автомашине. Открыл сарай, вывел лошадь и, надев на нее узду, уехал верхом. Похищенное животное подозреваемый привязал в лесном массиве в районе одного из соседних сел, намереваясь вернуться за ним позже.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU