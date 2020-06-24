СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:16:07+03:00

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Нынешний футбольный сезон из-за трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, выдался длинным. Пока чемпионат не завершен, но тренерский штаб "Рубина" уже формирует состав для предстоящего сезона. Так, ряд СМИ распространил информацию о том, что предварительный контракт с казанским клубом подписал полузащитник "Зенита" Олег Шатов.

Об интересе "Рубина" к 29-летнем игроку сообщали еще зимой, но тогда договориться об аренде Шатова не удалось. 30 июня футболист, вызывавшийся ранее в сборную России, станет свободным агентом и сможет стать полноценным игроком "Рубина".

ИСТОЧНИК KP.RU