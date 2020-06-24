2020-06-24T20:02:27+03:00
Экономика

Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей

Пандемия коронавируса не повлияла на уборочный и кормозаготовительные процессы в регионе
Алина ГАБДУЛИНА
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В республике уже застраховали около 5% засеянных территорий общей площадью 150 тысяч гектар.В республике уже застраховали около 5% засеянных территорий общей площадью 150 тысяч гектар.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Татарстан потратил на посевную кампанию 2020 около 25 миллиардов рублей. Такую цифру называл глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

Он объяснил, что на данный момент выполнен большой объем работы. Среди прочего, куплены удобрения, техника и дизельное топливо. В частности, сельхозпроизводители приобрели 528 единиц техники на общую сумму около 2 миллиардов рублей.

Вместе с тем в Татарстане застраховали около 5% засеянных полей общей площадью 150 тысяч гектар. На это было потрачено порядка 3 миллиардов рублей.

Зяябаров также заметил, что пандемия коронавируса никак не повлияла на уборочный и кормозаготовительные процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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