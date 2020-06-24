В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:22:33+03:00

Движение там будет восстановлено лишь 26 июля

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Стало известно, что в Ульяновске временно закроют Императорский мост через Волгу. В течение трех недель там будет проходить ремонт дорожного полотна. Движение от дома №23 по спуску Степана Разина до дома №2а по Димитровградскому шоссе ограничат с 4 июля, а восстановят лишь 26 числа.

Перед началом работ подрядчик изготовит и установит дорожные знаки с указанием путей объезда моста. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU