В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Движение там будет восстановлено лишь 26 июля
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в Ульяновске временно закроют Императорский мост через Волгу. В течение трех недель там будет проходить ремонт дорожного полотна. Движение от дома №23 по спуску Степана Разина до дома №2а по Димитровградскому шоссе ограничат с 4 июля, а восстановят лишь 26 числа.
Перед началом работ подрядчик изготовит и установит дорожные знаки с указанием путей объезда моста. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU