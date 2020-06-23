Один погиб, другой в коме: в Татарстане рыбак обвиняется в убийстве и покушении на него
В Татарстане в отношении 41-летнего жителя Сарманово было возбуждено уголовное дело по статье «убийство и покушение на убийство двух и более лиц».
Как полагает следствие, 21 июня этого года мужчина вместе с двумя приятелями отправился на рыбалку. Там они вместе выпили, а после решили продолжить застолье в доме одного из них в деревне Иганя-Баш Сармановского района.
Но что-то пошло не так и между приятелями вспыхнула пьяная ссора. В ходе нее обвиняемый жестоко избил оппонентов. Один от полученных травм скончался на месте преступления, а хозяин дома впал в кому.
- Свою вину задержанный признал частично. Сейчас он находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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