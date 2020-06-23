2020-06-23T16:08:49+03:00
Происшествия

Житель Татарстана на руках вынес из горящего дома свою пожилую мать

Мужчина получил ожоги 40% тела и был госпитализирован
Олег ЛУГОВОЙ
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Спасенная пенсионерка также пострадала от огня, но после оказания ей медпомощи была отпущена на амбулаторное лечение.Спасенная пенсионерка также пострадала от огня, но после оказания ей медпомощи была отпущена на амбулаторное лечение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сообщение о том, что в селе Село-Чура Кукморского района на улице Комсомольская горит частный дом в экстренные службы поступило рано утром 22 июня.

К моменту прибытия на место происшествия пожарных добровольцев огнем уже были охвачены и надворные постройки. Соседи погорельцев сообщили, что в пылающем доме никого из людей нет. Дело в том, что 59-летний хозяин сам покинул его, а также на руках вынес свою престарелую мать.

- Общая площадь пожара 210 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

В свою очередь хозяин дома получил ожоги 40% тела II-III степени и был госпитализирован в районную больницу. Спасенная им 88-летняя мать также получила ожоги – 10% тела I степени. После оказания медпомощи пожилая женщина была отправлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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