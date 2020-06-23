Житель Татарстана на руках вынес из горящего дома свою пожилую мать
Сообщение о том, что в селе Село-Чура Кукморского района на улице Комсомольская горит частный дом в экстренные службы поступило рано утром 22 июня.
К моменту прибытия на место происшествия пожарных добровольцев огнем уже были охвачены и надворные постройки. Соседи погорельцев сообщили, что в пылающем доме никого из людей нет. Дело в том, что 59-летний хозяин сам покинул его, а также на руках вынес свою престарелую мать.
- Общая площадь пожара 210 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
В свою очередь хозяин дома получил ожоги 40% тела II-III степени и был госпитализирован в районную больницу. Спасенная им 88-летняя мать также получила ожоги – 10% тела I степени. После оказания медпомощи пожилая женщина была отправлена на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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