Житель Татарстана на руках вынес из горящего дома свою пожилую мать

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:08:49+03:00

Спасенная пенсионерка также пострадала от огня, но после оказания ей медпомощи была отпущена на амбулаторное лечение. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сообщение о том, что в селе Село-Чура Кукморского района на улице Комсомольская горит частный дом в экстренные службы поступило рано утром 22 июня.

К моменту прибытия на место происшествия пожарных добровольцев огнем уже были охвачены и надворные постройки. Соседи погорельцев сообщили, что в пылающем доме никого из людей нет. Дело в том, что 59-летний хозяин сам покинул его, а также на руках вынес свою престарелую мать.

- Общая площадь пожара 210 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

В свою очередь хозяин дома получил ожоги 40% тела II-III степени и был госпитализирован в районную больницу. Спасенная им 88-летняя мать также получила ожоги – 10% тела I степени. После оказания медпомощи пожилая женщина была отправлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU