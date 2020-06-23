75% больных COVID-19 работников “КАМАЗа” заразились в магазинах и общественном транспорте

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:35:25+03:00

Непосредственно на предприятии инфекцию подхватили лишь 11,5% от всех зараженных сотрудников

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Одним из очагов заражения коронавирусом в Набережных Челнах стал автогигант “КАМАЗ”. В пресс-службе предприятия объяснили, что 75% инфицированных сотрудников подхватили COVID-19 в магазинах, транспорте и других общественных местах. Во время работы заразились лишь 11,5% больных.

Также 6,5% сотрудников подхватили инфекцию, общаясь с членами своих семей, а 4,5% - при общении с соседями и знакомыми. Есть среди зараженных коронавирусом рабочих и те, кто заболел после посещения медицинских учреждений. Таковых, правда, всего 1,5%.

Проведя исследование источников заражения, на “КАМАЗе” в очередной раз убедились в необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима вне зависимости от местонахождения работника.

C начала пандемии в Набережных Челнах выявлено 667 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU