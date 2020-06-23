В Казани полицейские посчитали сбежавшего от армии парня убитым

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:14:42+03:00

В связи с этим было возбуждено соответствующее уголовное дело [фото]

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В июне 2020 года было в столице Татарстана по факту безвестного исчезновения 34-летнего Игоря Денисова было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Было установлено, что еще в 2003 году, когда Денисову было 17 лет, он ушел из дома в поселке Борисково на заработки и не вернулся.

В июне же текущего года в полицию обратилась мать пропавшего. По словам женщины, ушел из дома не на заработки, а, чтобы скрыться от службы в армии. Денисов обещал вернуться, когда пройдет его призывной возраст. Однако этого не произошло.

По факту безызвестного исчезновения жителя города возбуждено уголовное дело

- Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемого. Всех, кто обладает информацией о мужчине, полицейские просят обратиться в полицию по телефонам: (843) 2945511 и (843) 2945502, - сообщают в УМВД Казани.

Фото: предоставлено УМВД Казани

ИСТОЧНИК KP.RU