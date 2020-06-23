В Набережных Челнах стартовал третий этап отключения горячей воды
До 6 июля ее не будет в поселке ЗЯБ и в Замелекесье
Гидравлические испытания будут проходить на тепловых сетях Юго-Западной части города.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:
Во вторник, 23 июня, в Набережных Челнах стартовал третий этап опрессовки труб. Гидравлические испытания будут проходить на тепловых сетях Юго-Западной части города, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью татарстанского автограда.
Так, вплоть до 6 июля горячей воды не будет в поселке ЗЯБ, а также в нескольких комплексах микрорайона Замелекесье (20, 21, 22, 25, 26 и 27).
ИСТОЧНИК KP.RU