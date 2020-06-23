2020-06-23T13:42:47+03:00
Общество

В Набережных Челнах стартовал третий этап отключения горячей воды

До 6 июля ее не будет в поселке ЗЯБ и в Замелекесье
Алина ГАБДУЛИНА
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Гидравлические испытания будут проходить на тепловых сетях Юго-Западной части города.Гидравлические испытания будут проходить на тепловых сетях Юго-Западной части города.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
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Во вторник, 23 июня, в Набережных Челнах стартовал третий этап опрессовки труб. Гидравлические испытания будут проходить на тепловых сетях Юго-Западной части города, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью татарстанского автограда.

Так, вплоть до 6 июля горячей воды не будет в поселке ЗЯБ, а также в нескольких комплексах микрорайона Замелекесье (20, 21, 22, 25, 26 и 27).

ИСТОЧНИК KP.RU

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