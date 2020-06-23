Строительство дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани потребует 4,5 миллиарда рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:58:48+03:00

Часть средств - 500 миллионов рублей - будет получена уже в текущем году. Фото: Валерий РОМАНОВ

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Стало известно, что работы по строительству дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани потребуют порядка 4,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Часть средств - 500 миллионов рублей, будет выдана уже в 2020 году. Последующие два года на строительство будет выделяться по 2 миллиарда рублей. За эти деньги подрядчик уложет 5,5 километра дорожного полотна от улицы Несмелова до трассы федерального значения М-7 "Волга" через жилой комплекс "Серебряный бор" в Кировском районе Казани. Работы должны быть завершены к 24 октября 2022 года.

Новая дорога будет иметь второй класс общегородского значения и полосы движения шириной 3,5 метра. В будущем она позволит уменьшить автомобильный поток в сторону жилого комплекса "Салават Купере".

Ранее отмечалось, что для первого этапа строительства трассы местные власти выкупают у горожан земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU