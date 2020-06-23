2020-06-23T12:07:19+03:00
Общество

«Зина в магазине» на «Радио Дача» в Казани

С 9 по 26 июня 2020 года Радио Дача проводит конкурс рецептов и дарит победителям фирменный набор сковородок
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Зина отправилась за покупками в магазин, но что же ей приготовить? Ежедневно в эфире на волне 90,2 FM звучит ролик с перечнем продуктов от Зины. Задача слушателей – дозвониться на автоответчик «Радио Дача» по номеру (843) 5005-90-2 и предложить свой оригинальный рецепт из этого перечня продуктов. Каждую неделю в эфире звучат разные наборы ингредиентов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

По пятницам автор самого креативного и интересного рецепта получает приз недели – набор сковородок. Подробности по ссылке.

* Филиал «Выбери Радио» в Казани.

Радиостанции филиала: «Ретро FM», «Радио Рекорд», «Радио Дача», «Такси FM».

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