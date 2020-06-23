В Марий Эл нашли тело пенсионерки, которая пропала в начале мая 2020 года

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:53:35+03:00

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Венера Булгар из поселка Трубный Звениговского района пропала 19 мая текущего года. В последний раз ее видели в этот же день на мосту через реку Илеть у ПГТ Красногорский. Больше месяца родные, полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди искали 80-летнюю женщину в Марий Эл и, даже, в Татарстане. Близкие отмечали, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.

В понедельник, 22 июня, в лесном массиве Звениговского района егерь нашел тело пропавшей Венеры Булгар. Внешних признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было.

- В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU