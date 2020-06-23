В Ульяновской области дети медперсонала, работающего с больными COVID-19, получат бесплатные путевки
По ним ребята могут отдохнуть в местных летних лагерях
Речь идет о направлениях в сезонные или круглогодичные организации отдыха.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ульяновской области дети тех медицинских работников, которые контактируют с зараженными COVID-19, получат бесплатные путевки в сезонные или круглогодичные организации отдыха. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Морозов.
Отметим, что ранее в области стартовал проект по бесплатному санаторно-курортному лечению самих медиков, которые работают с больными коронавирусом.
Напомним, с начала пандемии в области выявили 5 026 случаев COVID-19. На данный момент 2 406 инфицированных выздоровели, а 35 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU