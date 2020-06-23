В Ульяновской области дети медперсонала, работающего с больными COVID-19, получат бесплатные путевки

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:47:19+03:00

Речь идет о направлениях в сезонные или круглогодичные организации отдыха. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По ним ребята могут отдохнуть в местных летних лагерях

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В Ульяновской области дети тех медицинских работников, которые контактируют с зараженными COVID-19, получат бесплатные путевки в сезонные или круглогодичные организации отдыха. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Морозов.

Отметим, что ранее в области стартовал проект по бесплатному санаторно-курортному лечению самих медиков, которые работают с больными коронавирусом.

Напомним, с начала пандемии в области выявили 5 026 случаев COVID-19. На данный момент 2 406 инфицированных выздоровели, а 35 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU