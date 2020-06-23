В Казани нашли живой пропавшую Людмилу Яшунину

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:48:47+03:00

Пенсионерка перестала выходить на связь с близкими 20 июня

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В Казани благополучно завершились поиски 66-летней Людмилы Яшуниной. Женщина, которая перестала выходить на связь с близкими 20 июня, найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где пропавшая находилась и почему не контактировала с родными, не уточняется.

Напомним, в республике до сих пор не нашли 51-летнюю Гузель Латыпову из Зеленодольска, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU