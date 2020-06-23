Пытался переплыть пруд и утонул: тело татарстанца искали более суток

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:23:33+03:00

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В Заинском районе в пруду возле деревни Зычебаш произошла трагедия. Так, сообщение о том, что 43-летний житель Набережных Челнов пропал во время купания, поступило от его приятеля 21 июня в 9.43.

Тот рассказал, что житель татарстанского автограда приехал в гости. Решили отдохнуть у местного пруда. В один из моментов гость из Набережных Челнов решил переплыть пруд. Его приятель забрал вещи и поехал на машине в объезд на другой берег водоема.

Оказался он там раньше пловца. Последний же что-то неразборчиво крикнул, ушел под воду и больше не появлялся на поверхности.

Приехавшие на место ЧП спасатели МЧС Татарстана смогли найти тело утонувшего только 22 июня в 16.00. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU