2020-06-23T09:01:44+03:00
Происшествия

В Казани в заброшенном доме после пожара обнаружили тело мужчины

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в заброшенном двухэтажном деревянном доме на улице Лебедева в Приволжском районе столицы Татарстана начался в 2.33 во вторник, 23 июня. Возгорание в полуразрушенном доме заметили случайные прохожие, они и вызвали пожарных.

На место возгорания прибыли четыре спецавтомобиля и 21 сотрудник МЧС Татарстана. К этому времени площадь возгорания составила уже 80 квадратных метров.

С огнем удалось справиться в 3.45 - ликвидировали открытое горение.

- Во время разборки сгоревших конструкций обнаружено тело неизвестного мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU

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