В Казани в заброшенном доме после пожара обнаружили тело мужчины
Пожар в заброшенном двухэтажном деревянном доме на улице Лебедева в Приволжском районе столицы Татарстана начался в 2.33 во вторник, 23 июня. Возгорание в полуразрушенном доме заметили случайные прохожие, они и вызвали пожарных.
На место возгорания прибыли четыре спецавтомобиля и 21 сотрудник МЧС Татарстана. К этому времени площадь возгорания составила уже 80 квадратных метров.
С огнем удалось справиться в 3.45 - ликвидировали открытое горение.
- Во время разборки сгоревших конструкций обнаружено тело неизвестного мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
ИСТОЧНИК KP.RU
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