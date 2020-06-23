2020-06-23T10:01:26+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах появилась косуля, которая не боится людей

В министерстве природы Чувашии опасаются за ее жизнь и здоровье
Лика ИСАЕВА
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Чебоксарцы фотографируют косулюЧебоксарцы фотографируют косулюФото: На связи
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С некоторых пор жители Чебоксар на Московской набережной стали замечать, что прогулки вдоль Волги интересны не только им, но и животным. Из парковой зоны приходит самец косули и позволяет чебоксарцам фотографировать его, снимать на видео, не пугаясь и не делая попыток сбежать.

Такое поведение, по мнению сотрудников министерства природа республики, может принести опасность жизни и здоровью зверь - косуля не боится людей и автомобилей, может попасть в аварию или спровоцировать ее.

Животное не боится людей Фото: На связи

Животное не боится людейФото: На связи

Начальник отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства природы Чувашии Сергей Авраменко рекомендует отпугивать животное, чтобы оно поскорее вернулось в дикую природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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