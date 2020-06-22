СУ СКР Татарстана: мать била 1,5-годовалого сына кнутом и закрывала в холодной бане
Во время проверки семьи 21-летней жительницы деревни Татарское Текашево Менделеевского района органы опеки и попечительства выявили факт истязания 1,5-летнего мальчика - сына женщины.
Ребенка изъяли и увезли в больницу. Там он находился на реабилитации, а позднее его отправили в дом малютки. Возвращать его матери не стали - в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".
Во время расследования выяснилось, что молодая мама "воспитывала" сына жестокими методами - била его кнутом и даже закрывала одного в холодной бане.
- Свою вину злоумышленница признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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