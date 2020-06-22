В Татарстане соседи спасли из горящего дома супругов-пенсионеров

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:13:32+03:00

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Мебель в частном доме на улице Колхозной в селе Камаево Высокогорского района республики загорелась вчера, 21 июня, в 15.59. Дым заметили соседи и поспешили на помощь хозяевам - супругам-пенсионерам.

79-летнюю женщину и ее 80-летний мужа вывели на улицу в безопасное место еще до приезда пожарных. Пока они ехали очевидцы пытались сами потушить огонь.

Но пламя сильно разбушевалось, и к приезду первых пожарных машин общая площадь возгорания составила уже 90 квадратных метров. В итоге все удалось потушить.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU