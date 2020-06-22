День поля 2020 в Татарстане: как увеличить ежемесячную прибыль на 10 млн рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:22:54+03:00

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День поля 2020 в Татарстане пройдет с 2 по 4 июля возле села Большие Кабаны Лаишевского района. Это крупнейшая выставка новых сельскохозяйственных культур, техники, а также передовых достижений отраслей животноводства, растениеводства и цифровизации агропромышленного сектора.

Последняя сейчас, к слову, стремительно развивается в сторону автоматизации и управления бизнес-процессов. Все это значительно облегчают аграриям их работу, а аналитические сервисы, интегрированные с 1С, системами, типа ГЛОНАСС, системами учета и воспроизводства позволяют оперативно получать информацию и принимать верные управленческие решения в режиме реального времени.

Так, на Дне поля 2020 в Татарстане будут предложены интересные решения для аграриев. Например, при установке системы мониторинга транспорта, при расчете на 10 единиц техники, окупаемость составит несколько дней, а экономия, то есть дополнительная прибыль, в месяц для предприятия составит до 10 млн рублей.

В свою очередь для работающих в сфере растениеводства представят простое, но эффективное решение, позволяющее отслеживать полевые работы на основе телематических данных. Продукт снабжает работников и руководителей прозрачными данными, в том числе, о посевах и их обработках. Это позволит эффективно планировать и совершенствовать процессы агробизнеса.

Также в блоке «Цифровизация АПК» можно будет найти и интересные решения для животноводства. Современные технологии, в частности, позволяют разносторонне проанализировать процессы доения, воспроизводства, вакцинации и лечения поголовья. Это поможет вывести сельхозпредприятие на максимальную продуктивность, эффективность и рентабельность.

Цель блока «Цифровизация АПК» на выставке – изучение передовых научных достижений в области программного обеспечения для аграриев, IT-решений и технологий для АПК, укрепление деловых связей аграриев и установление контактов между производителями и поставщиками оборудования, товаров, услуг и потребителями сельхозпродукции, консолидация усилий в сфере поддержки и развития сектора.

В рамках же деловой программы Дня поля 2020 в Татарстане пройдут презентации участников выставки и обсуждение актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса с участием представителей предприятий и научного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU