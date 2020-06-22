В Чебоксарах рецидивист насмерть забил молотком обидчика знакомой и был приговорен к 11 годам колонии

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:15:49+03:00

Мужчина уже был судим четыре раза и в общей сложности провел в местах не столь отдаленных 17 лет

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В столице Чувашии вынесли приговор 36-летнему ранее судимому мужчине. Его признали виновным в убийстве и собираются отправить в колонию строгого режима на 11 лет

Все произошло 26 декабря 2019 года. Вернувшись домой с работы 28-летняя молодая женщина обнаружила там своего сожителя с разбитой головой. Мужчину госпитализировали, но спасти ему жизнь врачам так и не удалось, он скончался спустя некоторое время. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие быстро обнаружило подозреваемого. Им оказался знакомый сожительницы погибшего. Осужденный узнал о том, что накануне потерпевший избил свою подругу, вот и напал на него с молотком. Ключи от входной двери квартиры злоумышленник взял у хозяйки. В момент нападения потерпевший еще спал, и даже не успел проснуться.

Известно, что осужденный четыре раза привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы он освободился в последний раз в 2018 году. Всего за решеткой он провел более 17 лет, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU