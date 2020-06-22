В Чувашии жители деревни сами отремонтировали рухнувший мост

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:05:10+03:00

Ждали и ходили в обход, а потом это надоело и люди взяли ситуацию в свои руки [фото]

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В чувашской деревне Байдуши недавно обрушился мост на улице Лермонтова. Он соединял восемь дворов с основной улицей и родником. Некоторое время местные жители ждали и ходили в обход, обходили участок, а потом это им надоело и они взяли ситуацию в свои руки.

- Активное участие в данной работе приняли семьи Антоновых, Семеновых, Пермяковых, Петровых, Васильевых, Абрамовых. В первую очередь разобрали старый мост. Далее связали деревянные несущие балки и соединили два берега. Затем забили шесть несущих свай и установили на них балки, застелили на несущие балки полотно из полубревен, - отметили в пресс-службе Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района.

В администрации уверены - новый мост прослужит не менее 25 лет.

Фото: пресс-служба Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района

ИСТОЧНИК KP.RU