В Чувашии жители деревни сами отремонтировали рухнувший мост
В чувашской деревне Байдуши недавно обрушился мост на улице Лермонтова. Он соединял восемь дворов с основной улицей и родником. Некоторое время местные жители ждали и ходили в обход, обходили участок, а потом это им надоело и они взяли ситуацию в свои руки.
- Активное участие в данной работе приняли семьи Антоновых, Семеновых, Пермяковых, Петровых, Васильевых, Абрамовых. В первую очередь разобрали старый мост. Далее связали деревянные несущие балки и соединили два берега. Затем забили шесть несущих свай и установили на них балки, застелили на несущие балки полотно из полубревен, - отметили в пресс-службе Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района.
В администрации уверены - новый мост прослужит не менее 25 лет.
Фото: пресс-служба Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района
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