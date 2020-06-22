В Набережных Челнах очаги коронавируса выявили на трех предприятиях и в парке

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:24:35+03:00

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В Набережных Челнах выявили новые очаги заражения коронавирусом. Они появились в структурных подразделениях КАМАЗа, а также на предприятиях «Транснефть», «Челны-Бройлер». Вместе с тем заболел один из сотрудников парка культуры и отдыха. Об этом в понедельник, 22 июня, рассказал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

- Несмотря на то, что во всех предприятиях проводятся необходимые мероприятия, эпидемиологическую ситуацию я оцениваю, как напряженную. При проверке предприятий выявляются нарушения. Мы сейчас готовим порядка 11 административных материалов для передачи в суд, - заметил Бариев.

В ответ на это мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил направлять сведения о нарушениях лично руководителям предприятий.

- Некоторые первые лица думают, что у них все хорошо, живут по докладам своих подчиненных. У меня убедительная просьба направлять все эти документы, связанные с нарушением установленного порядка, в адрес руководителей самого высокого ранга. На одном предприятии до сих пор организован питьевой режим из одного стакана. Большое, среднее или маленькое предприятие, разницы нет, везде работают люди. Все превентивные меры без обсуждения должны выполняться, - отметил градоначальник.

По последним данным, с начала пандемии в Набережных Челнах выявлено 659 случаев коронавируса. Сейчас в стационарах лечатся 48 зараженных. Всего же под медицинским наблюдением в связи с COVID-19 находятся 429 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU