2020-06-22T16:35:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений в Чувашии: разрешили работу уличных кафе

Вот только принимать посетителей там могут лишь по предварительной записи
Алина ГАБДУЛИНА
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В уличных кафе должно быть не более пяти столов, размещенных на расстоянии 1,5 метров друг от друга.В уличных кафе должно быть не более пяти столов, размещенных на расстоянии 1,5 метров друг от друга.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ситуация с коронавирусом в Чувашии начала стабилизироваться, и власти региона приняли решение снять ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Так, разрешили возобновить работу уличным кафе. Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев.

Есть, правда, ряд условий. Например, снова начать работать могут только те заведения, у которых есть отдельный вход. Кроме того, в кафе должно быть не более пяти столов, размещенных на расстоянии 1,5 метра друг от друга. А посетителей там должны принимать исключительно по предварительной записи.

Отметим, что этим же указом Николаев разрешил работу магазинов непродовольственных товаров с площадью до 400 квадратных метров. У них также должен быть отдельный вход. На 4 квадратных метра в таких магазинах должен быть один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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