Снятие ограничений в Чувашии: разрешили работу уличных кафе

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:35:35+03:00

В уличных кафе должно быть не более пяти столов, размещенных на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот только принимать посетителей там могут лишь по предварительной записи

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Ситуация с коронавирусом в Чувашии начала стабилизироваться, и власти региона приняли решение снять ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Так, разрешили возобновить работу уличным кафе. Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев.

Есть, правда, ряд условий. Например, снова начать работать могут только те заведения, у которых есть отдельный вход. Кроме того, в кафе должно быть не более пяти столов, размещенных на расстоянии 1,5 метра друг от друга. А посетителей там должны принимать исключительно по предварительной записи.

Отметим, что этим же указом Николаев разрешил работу магазинов непродовольственных товаров с площадью до 400 квадратных метров. У них также должен быть отдельный вход. На 4 квадратных метра в таких магазинах должен быть один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU