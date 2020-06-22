Снятие ограничений в Чувашии: разрешили работу уличных кафе
Ситуация с коронавирусом в Чувашии начала стабилизироваться, и власти региона приняли решение снять ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Так, разрешили возобновить работу уличным кафе. Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев.
Есть, правда, ряд условий. Например, снова начать работать могут только те заведения, у которых есть отдельный вход. Кроме того, в кафе должно быть не более пяти столов, размещенных на расстоянии 1,5 метра друг от друга. А посетителей там должны принимать исключительно по предварительной записи.
Отметим, что этим же указом Николаев разрешил работу магазинов непродовольственных товаров с площадью до 400 квадратных метров. У них также должен быть отдельный вход. На 4 квадратных метра в таких магазинах должен быть один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU