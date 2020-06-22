В Казани пропала 66-летняя Людмила Яшунина
В Казани начались активные поиски 66-летней Людмилы Яшуниной. Женщина перестала выходить на связь с близкими в субботу, 20 июня, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Людмила Васильева ростом около 167 сантиметров имеет плотное телосложение, рыжие короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней было темно-синее платье в белый цветочек с коротким рукавом и темно-синие туфли. С собой у женщины также была черная сумка.
Просим всех, кто видел Людмилу Васильевну, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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