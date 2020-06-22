В Казани пропала 66-летняя Людмила Яшунина

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:11:28+03:00

О местоположении женщины ничего не известно с 20 июня

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В Казани начались активные поиски 66-летней Людмилы Яшуниной. Женщина перестала выходить на связь с близкими в субботу, 20 июня, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Людмила Васильева ростом около 167 сантиметров имеет плотное телосложение, рыжие короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней было темно-синее платье в белый цветочек с коротким рукавом и темно-синие туфли. С собой у женщины также была черная сумка.

Просим всех, кто видел Людмилу Васильевну, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU