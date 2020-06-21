Купальный сезон 2002 в Марий Эл: готовятся 40 пляжей
Купальный сезон 2020 в Марий Эл из-за пандемии коронавируса стартует позже, нежели в прошлые года. Да и погода пока еще не способствует отдыху на воде. Тем не менее работа по подготовке к массовому купанию в республике идет.
Так, в регионе планируют открыть для посещения 40 пляжей, 17 из них общественные, а остальные в летних лагерях и базах отдыха. Также в селах готовят более 120 мест для отдыха у воды. Сообщает МЧС Марий Эл.
- Допуск к эксплуатации пляжи получают только после освидетельствования государственными инспекторами ГИМС на соответствие требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах в Марий Эл. Освидетельствование пляжей проводится согласно графику. На сегодня допущено к эксплуатации 11 пляжей, из них 7 муниципальных, - отмечают в чрезвычайном ведомстве региона.
При этом начало купального сезона 2020 в городах и районах Марий Эл определяют главы местных администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU